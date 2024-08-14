РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

280 подписчиков

Прокуратура рекомендовала чиновникам Ямала зачислить в 10 класс всех желающих

Прокуратура рекомендовала чиновникам Ямала зачислить в 10 класс всех желающих

Прокуратура обещала проконтролировать зачисление детей в 10 класс на Ямале в этом году. Вероятно, это связано с тем, что в округе реализуется проект «школа ступеней», он подразумевает отдельное обучение старшеклассников в специализированных классах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх