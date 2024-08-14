Прокуратура рекомендовала чиновникам Ямала зачислить в 10 класс всех желающих

Прокуратура обещала проконтролировать зачисление детей в 10 класс на Ямале в этом году. Вероятно, это связано с тем, что в округе реализуется проект «школа ступеней», он подразумевает отдельное обучение старшеклассников в специализированных классах.
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