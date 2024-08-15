Замначальника КрасЖД задержали по делу о получении взятки кровлей

По версии следствия, замначальника Красноярской железной дороги по строительству Иван Борисов получил от двух представителей подрядчиков взятку в виде слуг по замене кровли коттеджа на сумму более 1,2 млн рублей.
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