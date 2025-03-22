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Царьград

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Пленный рассказал о командовании украинских войск через радио в Курской области

Пленный рассказал о командовании украинских войск через радио в Курской области

Захваченный украинский военный Сергей Голубченко рассказал, что их подразделением в Курской области управляло командование через радио с территории Украины.

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