Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ

Перед началом движения в пункте перехода прибывших для ротации международных наблюдателей российские сапёры обследовали данное место на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся в результате обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками.
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