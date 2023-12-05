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Закон, порядок, государство

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Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ

Российские военнослужащие обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ

Перед началом движения в пункте перехода прибывших для ротации международных наблюдателей российские сапёры обследовали данное место на предмет неразорвавшихся иностранных и украинских боеприпасов, оставшихся в результате обстрелов территории Запорожской области украинскими войсками.

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