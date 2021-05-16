Непутевые заметки

159 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фесенко
    Да, Пенисуэла прекрасна!!!!Венесуэла: влюбит...
  • Fleck 1
    да я и у нас уже лет 10 не плаваю.. опасно это теперьКрай мечты: Австр...
  • Андрей
    не переживай ,там никто не купается-много смертельных гадов-больше всех в мире. Да и на суше всякого ядовитого валом.Край мечты: Австр...

Кому обычно достаются лучшие места в отелях

Кому обычно достаются лучшие места в отелях

Туристы, имеющие немалый опыт путешествий, поделились своим мнением по поводу того, где и как заселяют гостей в отелях: почему кто-то становится постояльцем уютного и комфортного номера, а кому-то достается продавленный матрас и подтекающий кран.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх