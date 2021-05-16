Кому обычно достаются лучшие места в отелях

Туристы, имеющие немалый опыт путешествий, поделились своим мнением по поводу того, где и как заселяют гостей в отелях: почему кто-то становится постояльцем уютного и комфортного номера, а кому-то достается продавленный матрас и подтекающий кран.
Туристы, имеющие немалый опыт путешествий, поделились своим мнением по поводу того, где и как заселяют гостей в отелях: почему кто-то становится постояльцем уютного и комфортного номера, а кому-то достается продавленный матрас и подтекающий кран.
Свежие комментарии