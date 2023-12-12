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«Я выгнала свекровь из нашего дома после того, как она потребовала у моей беременной дочери отдать ей ребенка»

«Я выгнала свекровь из нашего дома после того, как она потребовала у моей беременной дочери отдать ей ребенка»

«Свекровь считает, что моя дочь не готова быть матерью» фото: PinterestИстории о том, как свекровь требует отдать ей наследство, оставшееся от умершего сына или деньги, подаренные молодоженам на свадьбу, уже не удивляют.

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Лора Лора
Борзая! А зачем выгонять..Тетя плохо воспитана...
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