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Царьград

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Израильский медик научился предсказывать инсульт по анализу крови

Израильский медик научился предсказывать инсульт по анализу крови

Учёный разработал инновационный тест.Журнал Frontiers in Cardiovascular Medicine обнародовал итоги новаторской работы израильских учёных.

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