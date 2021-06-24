Вандалы покрасили в черный памятник Джорджу Флойду

Газета.ruПолитикаВандалы покрасили в черный памятник Джорджу ФлойдуПамятник погибшему при задержании афроамериканцу Джорджу Флойду в Бруклине покрасили в черный цвет, сообщает NBC News.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВПВладимир ПетровУ меня есть сосед. Как нажрётся водки, так тут же и орать начинает. Крокодильчиков с себя стряхивает, ему кажется, что его кто-то убивает и прочие фантазии больной головы. Его постоянно задерживают. Так то он мужик безобидный, но уж под шафе очень беспокойным оказывается. Здоровьем не пышет. Загнуться может без опохмелу. Так вот, если он ласты склеит в околотке без стакана водки ему тоже надо памятник поставить?Комментировать
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