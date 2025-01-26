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Завтра половина Симферополя останется без воды

Завтра половина Симферополя останется без воды

Завтра половина Симферополя останется без воды27 января с 01:00 ориентировочно до 23:00 в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе будет ограничено водоснабжение части Симферополя.

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