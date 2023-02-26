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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 февраля 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 26 февраля 2023 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать шестое февраля две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 1205 =Вместо того, чтобы сосредотачиваться на внутренней боли, попытайтесь облегчить боль другого человека = Возможности сотворчества с Богом не могут даже сравниться с тем, что может предложить человеческий разум! = Все вы — выдающиеся создания, попавшие в ловушку своей собственной неуверенности, мелочности своей мысли = Всё в этом Мире сотворяется из Энергоинформации и всё в этом Мире управляется Энергоинформацией = Когда всё закончится, останется только ваша Любовь и больше ничего.

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