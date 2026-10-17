Телеканал "78" Молодой человек признался, что пошёл «на хитрость», но уверяет – собранные деньги лежат на счету для его же бабушки и он их не трогал.
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