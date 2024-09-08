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Пронедра

293 подписчика

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  • Александр Ляшенко
    Аноним по кличке "Пронедра",  ты это,засранец, про что: "Не брать этот чай даже по акции призывает Росконтроль, назва...Не брать этот чай...
  • Татьяна Казакевич
    КОГДА ЖЕ ВЫ ВРАТЬ ПЕРЕСТАНЕТЕ И ВВОДИТЬ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕДоживших до 70 ле...
  • Лариса Поплавская
    Автору этой статьи не мешало бы определиться, а то она запуталась в собственной брехне. Уточните с 70 лет или с 80 ле...Доживших до 70 ле...

Доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с 1 сентября

Доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с 1 сентября

Доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с 1 сентября Юлия ЧелкановаВ последние годы внимание государства к пожилым людям значительно возросло.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Автору этой статьи не мешало бы определиться, а то она запуталась в собственной брехне. Уточните с 70 лет или с 80 лет ждать сюрприза.  И еще с 1 сентября какого года? А то я получаю 6 сентября  так сюрприз в том, что получила фигуру из 3х пальцев.. За такие обнадеживающие статьи надо очень строго судить. Чтоб тебе Юлечка  жить, на те  большие сюрпризы, что ты обещаешь людям, пустомеля
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10 час.
Татьяна Казакевич
КОГДА ЖЕ ВЫ ВРАТЬ ПЕРЕСТАНЕТЕ И ВВОДИТЬ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
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7 час.

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