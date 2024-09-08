Доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с 1 сентября

Лариса Поплавская

Автору этой статьи не мешало бы определиться, а то она запуталась в собственной брехне. Уточните с 70 лет или с 80 лет ждать сюрприза. И еще с 1 сентября какого года? А то я получаю 6 сентября так сюрприз в том, что получила фигуру из 3х пальцев.. За такие обнадеживающие статьи надо очень строго судить. Чтоб тебе Юлечка жить, на те большие сюрпризы, что ты обещаешь людям, пустомеля