Доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с 1 сентября Юлия ЧелкановаВ последние годы внимание государства к пожилым людям значительно возросло.
Доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с 1 сентября
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Поплавская
Автору этой статьи не мешало бы определиться, а то она запуталась в собственной брехне. Уточните с 70 лет или с 80 лет ждать сюрприза. И еще с 1 сентября какого года? А то я получаю 6 сентября так сюрприз в том, что получила фигуру из 3х пальцев.. За такие обнадеживающие статьи надо очень строго судить. Чтоб тебе Юлечка жить, на те большие сюрпризы, что ты обещаешь людям, пустомеля
Ответить
10 час.
Татьяна Казакевич
КОГДА ЖЕ ВЫ ВРАТЬ ПЕРЕСТАНЕТЕ И ВВОДИТЬ ЛЮДЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Ответить
7 час.
Свежие комментарии