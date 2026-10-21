Мужчина нанёс жертве не менее 22 ударов руками и ногами, после чего заставил выбраться на балкон, где пострадавший скончался от переломов рёбер и повреждения лёгких.
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