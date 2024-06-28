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Джереми Руа: «В России много странных блюд. Когда хожу в баню, кушаю сушеную конину. Борщ не поставлю на первое место, больше всего нравятся пельмени и оливье»

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