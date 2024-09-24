Бывший игрок «Динамо» и «Локомотива» Асим Парс умер в возрасте 48 лет

Бывший игрок московского «Динамо» и «Локомотива-Кубань» ушел из жизни в возрасте 48 лет. Экс‑центровой был найден мертвым в своем доме в городе Калесия на северо-востоке Боснии и Герцеговины, другие подробности не приводятся.