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Строительство больницы на Соловках идёт по графику

Строительство больницы на Соловках идёт по графику

Строительство участковой больницы осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» в рамках подготовки к 600-летию основания первого монашеского поселения на архипелаге.

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