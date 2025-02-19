Строительство больницы на Соловках идёт по графику

Строительство участковой больницы осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» в рамках подготовки к 600-летию основания первого монашеского поселения на архипелаге.
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