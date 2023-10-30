Ликсутов: первая "Иволга 4.0" проходит испытания на экспериментальном кольце

Первую "Иволгу 4.0" планируется запустить на МЦД в следующем году, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
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