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Ликсутов: первая "Иволга 4.0" проходит испытания на экспериментальном кольце

Ликсутов: первая "Иволга 4.0" проходит испытания на экспериментальном кольце

Первую "Иволгу 4.0" планируется запустить на МЦД в следующем году, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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