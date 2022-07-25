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Меган Рапино: «Индустрия красоты благоволит лишь одному гендеру. Хочешь считаться красивой – будь женственной. Если выглядишь спортивно – это проявление маскулинности»

Футболистка сборной США Меган Рапино объяснила выбор розовой краски для волос. «Я всегда говорю себе: хорошо выгляди, хорошо себя чувствуй и хорошо играй.

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