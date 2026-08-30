Арестованы девушки, зарезавшие 12-летнего мальчика в Подмосковье. «Были видны органы»

Суд арестовал девушек-подростков, обвиняемых в убийстве мальчика в Кабаново Двух девушек, обвиняемых в жестоком убийстве 12-летнего мальчика в подмосковной деревне Кабаново, суд на два месяца заключил под стражу.
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