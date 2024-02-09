Новейший электрофургон Renault проезжает 460 км на одной зарядке

По словам представителей Renault, коммерческий фургон Master с мультиэнергетической платформой претерпел полную модернизацию для повышения эффективности – включая укороченный капот, более выдвинутое вперед лобовое стекло и измененный дизайн наклоненных обтекаемых воздухозаборников на бампере и наклоне крыши.