Черчесов специально не поздравил Дзюбу с повторением рекорда Кержакова

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в телепередаче "Футбол России", что специально не поздравил форварда "Акрона" Артема Дзюбу, который повторил бомбардирский рекорд российского футбола Александра Кержакова.
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