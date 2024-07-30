Председатель Следственного комитета России запросил доклад по доводам обращения жителей Челябинской области о нарушении их прав

В СМИ сообщается о недовольстве жителей затопленного Ленинского района Челябинска. По их словам, их район находится в зоне постоянного затопления, а должностные лица местных органов власти не принимают должных и своевременных мер по откачке воды.
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