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Аксёнов предупредил о риске обмеления Северо-Крымского канала из-за ЧП на Каховской ГЭС

Аксёнов предупредил о риске обмеления Северо-Крымского канала из-за ЧП на Каховской ГЭС

Губернатор Крыма Сергей Аксёнов заявил, что угрозы подтопления в регионе из-за ситуации, возникшей на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), нет.

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