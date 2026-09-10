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Царьград

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Супруга Андрея Смирнова подтвердила его гибель после поисков

Супруга Андрея Смирнова подтвердила его гибель после поисков

В Сухом Логе найдено тело Андрея Смирнова, пропавшего в декабре 2025 года. Его супруга Ольга подтвердила, что смерть не связана с криминалом.

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