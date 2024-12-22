Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Run Николаева
    Я бы тоже предпочла с кедровыми. Но у них цена сейчас-как у красной икры, грецкие дешевле.Это самый летний ...
  • Виктория Иванова
    Интересненько! Спасибо!😍Варю мясо курицы ...
  • Run Николаева
    Всегда удивляет это-"вместо "шубы", вместо "оливье"...ну не нравятся или надоели-полно других рецептов, жизни не хват...Вместо скучной и ...

Традиционные новогодние и рождественские десерты – лучшие рецепты со всего мира

Традиционные новогодние и рождественские десерты – лучшие рецепты со всего мира

Штрудель, штоллен, туррон, панеттоне, меломакарона – все это знакомые или малоизвестные названия аппетитных десертов, которые в наших широтах встречаются гораздо реже, чем в тех странах, где эти лакомства впервые приготовили и попробовали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх