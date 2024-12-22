Традиционные новогодние и рождественские десерты – лучшие рецепты со всего мира

Штрудель, штоллен, туррон, панеттоне, меломакарона – все это знакомые или малоизвестные названия аппетитных десертов, которые в наших широтах встречаются гораздо реже, чем в тех странах, где эти лакомства впервые приготовили и попробовали.
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