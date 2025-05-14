Русские не спустили приезжему удар в лицо русской красавице без причины, нашли и за шкирку доставили по назначению

Я всю жизнь прожила в России, вырастила детей, теперь внуков нянчу, и всегда думала, что в нашей стране люди хотя бы за своих заступятся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Россия "сделала" General Electric и Siemens. И доказала, что готова защищать свои интересы даже силой
- "Вон отсюда, тварь!": участники шествия "Бессмертного полка" в Израиле выбросили в фонтан проукраинского активиста
- Взгляд Си Цзиньпина сказал больше, чем шествие его солдат. Запад в ужасе от личной победы Путина
Свежие комментарии