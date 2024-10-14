Общегородская сейсмотренировка пройдет в Алматы 17 октября

Плановая общегородская сейсмотренировка пройдет в 10:00 часов 17 октября в южной столице. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, в рамках сейсмотренировки будет протестирована система экстренного оповещения населения Mass Alert.
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