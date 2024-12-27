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Воронежские новости

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Воронежский губернатор доложил вице-премьеру Патрушеву об итогах работы АПК

Воронежский губернатор доложил вице-премьеру Патрушеву об итогах работы АПК

Губернатор Александр Гусев в ходе совещания по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса доложил заместителю председателя Правительства России Дмитрию Патрушеву об итогах работы воронежского АПК в 2024 году.

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