Воронежский губернатор доложил вице-премьеру Патрушеву об итогах работы АПК

Губернатор Александр Гусев в ходе совещания по обеспечению стабильного функционирования агропромышленного комплекса доложил заместителю председателя Правительства России Дмитрию Патрушеву об итогах работы воронежского АПК в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)