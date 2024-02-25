Лукашенко объяснил причины нежелания объединиться с Россией

Лукашенко ждёт когда у него начнёт подгорать, с надеждой что всё-же принесёт. Хитрован картофельный. Русский народ таких недолюбливает.

Андрей Stan

На мой взгляд. рациональное зерно в его словах есть... Ну кроме всего прочего, "независимость" стран дает и много плюсов в международных делах... )))