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Царьград

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Лукашенко объяснил причины нежелания объединиться с Россией

Лукашенко объяснил причины нежелания объединиться с Россией

По мнению белорусского лидера, слияние невыгодно обеим сторонам.Россия и Белоруссия в качестве двух отдельных участниц Союзного государства более сильны, чем в составе единого государства.

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Комментарии
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Ural Karahanow
Лукашенко ждёт когда у него начнёт подгорать, с надеждой что всё-же принесёт. Хитрован картофельный. Русский народ таких недолюбливает.
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17 час.
ВА
Владимир Андреев
Идиот и не лечишься...
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17 час.
Андрей Stan
На мой взгляд. рациональное зерно в его словах есть... Ну кроме всего прочего, &quot;независимость&quot; стран дает и много плюсов в международных делах... )))
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16 час.

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