НАРЭ определит новые тарифы: Электричество и тепловая энергия могут подорожать

После запросов на повышение тарифов, поданных крупнейшими поставщиками электроэнергии в Республике Молдова, Premier Energy и FEE Nord, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) назначило публичное заседание на пятницу, 3 января 2025 года, в 11:00.