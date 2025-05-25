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  • Александр Корякин
    Отдых приезжих тоже подорожает...С 1 июля в Крыму ...
  • Будерацкая Татьяна
    Что же вы издеваетесь над народом. Коммунальные платежи уже поднебесные.С 1 июля в России...
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    Да с ума сойти, куда ещё повышать, пенсионеры еле выживают.С 1 июля в России...

И Харьков, и Николаев, и Одесса в списке требований России: Закулисье переговоров

И Харьков, и Николаев, и Одесса в списке требований России: Закулисье переговоров

И Харьков, и Николаев, и Одесса в списке требований России: закулисье переговоров. Как отметил руководитель благотворительного фонда "Соотечественник" Александр Босых, требования России определяются не только интересами нашей страны, но и угрозами со стороны Украины.

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