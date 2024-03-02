Секретарь Совбеза Армении назвал зависимость республики от России ошибкой

Зависимость Армении от России с 1991 года стала большой стратегической ошибкой для республики. Об этом в эфире армянского общественного телевидения сказал секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян.
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