Правительство Исибы не знает, где взять деньги на новые вооружения и увеличение армии

Хотя до июльских выборов в верхнюю палату советников Японии еще полгода, парламентские партии страны на своих новогодних собраниях «хатабираки» («развертывание знамен») заявляют о своих целях и задачах по достижению победы на предстоящих политических баталиях по завоеванию поддержки избирателей.