Наверняка никто не отказался бы видеть в своем саду инжир, если бы не его теплолюбивый нрав

﻿﻿Наверняка никто не отказался бы видеть инжир в своем саду, если бы не его теплолюбивый характер. Но стоит ли отказываться от своей мечты только из-за климата, совершенно не подходящего для выходца из субтропиков? Ведь существуют морозостойкие сорта инжира, а способы формировки и укрытия значительно снижают риск вымерзания растения.