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Metro Москва

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Новые тренды и бренды: Аня Пересильд запускает бренд одежды, обновления от 2MOOD и другие новости моды и красоты

Новые тренды и бренды: Аня Пересильд запускает бренд одежды, обновления от 2MOOD и другие новости моды и красоты

В рубрике "Модный дайджест" — запуск бренда одежды Anka Peresild от актрисы Ани Пересильд, обновление визуальной айдентики 2MOOD, коллаборация Le Vertige с Ирой Горбачёвой, летние капсулы от Belle you и MAAG, мерч от спортивного клуба "Лужники" и другие модные новости.

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