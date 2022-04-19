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Маркус Смарт признан лучшим защитником НБА

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт получил приз «Мистер замок». Это его первый подобный трофей. Единственный разыгрывающий, который когда-либо получал эту награду – это Гэри Пэйтон в сезоне-1995/96.

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