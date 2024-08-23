Оппонента Мадуро Гонсалеса вызвали держать ответ в Верховном суде Венесуэлы

Генпрокуратура Венесуэлы вызвала на допрос оппозиционного экс-кандидата в президенты Эдмундо Гонсалеса из-за публикации результатов выборов, сообщил генпрокурор Тарек Уильям Сааб, 23 августа сообщил глава ведомства Тарек Вильям Сааб, на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Telesur.
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