«Это экологическая катастрофа»: в станице Динской сточные воды льются прямо в реку

«Это экологическая катастрофа»: в станице Динской сточные воды льются прямо в рекуЖители станицы Динской забили тревогу из-за сточных вод, которые, по их словам, льются прямо в реку Кочеты.
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