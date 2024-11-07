В Кохме к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью привлекается 28-летняя жительница областного центра

В дежурную часть отдела полиции № 5 города Кохмы поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что из квартиры по улице Владимирской в медицинское учреждение госпитализирован 40-летний местный житель.
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