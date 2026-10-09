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Регионы России

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Генпрокурор ОАЭ раскрыл детали попытки захвата самолёта Flydubai в Тель-Авиве

Генпрокурор ОАЭ раскрыл детали попытки захвата самолёта Flydubai в Тель-Авиве

Генеральный прокурор Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хамад Сейф аш-Шамси выступил с официальным заявлением, в котором раскрылись подробности расследования инцидента с захватом самолёта авиакомпании Flydubai.

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