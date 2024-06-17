SHAMAN приструнил оскорбившего его Киселева фразой Путина

SHAMAN ответил на претензии Киселева фразой Путина! Артист был лаконичен.Публичный конфликт между SHAMAN и главой "Русской медиагруппы" Владимиром Киселевым даже спустя полтора года находится в острой фазе.
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