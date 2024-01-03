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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Сибири» о 4:1 с «Адмиралом»: «Все голы, которые мы забили, – был игрок перед воротами, вот и все»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1), одержанную в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

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