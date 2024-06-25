Торговец на все руки: в Крыму не нашлось настройщика для дворцового рояля

В Крыму не нашлось специалистов, способных настроить дворцовый рояль. Как уже сообщал «Новый День», в ноябре прошлого года Алупкинский дворцово-парковый заповедник (Воронцовский дворец) заплатил за перемещение рояля из одного помещения в другое 42,5 тыс рублей.