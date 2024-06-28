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Очередной просчет. США вздумали оставить Россию без чипов

Очередной просчет. США вздумали оставить Россию без чипов

Экономическую войну России в США объявили давно. Характер открытого противостояния она приняла два года назад после известных событий.

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Комментарии
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А
Александр
У нас всегда были мастера доставать «дюфсит». Раньше такие крутились у комиссионок, теперь вертятся вокруг китайцев. Эффективные, понимаш! Те делают, а наши умеют только «доставать». Что движет? Навар. С помощью лома и какой-то матери все проблемы решаем. Одно неизменно на Руси - всё решает чиновник. А много ему надо? Хороший дом, жена, здоровые устроенные дети. Вокруг этого всё и крутится. А вы - чипы, чипы!
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