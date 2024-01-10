Собянин: В 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

Градоначальник вспомнил знаковые проекты ушедшего года Очередную публикацию в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин посвятил итогам работ по созданию нового дорожного каркаса столицы за прошедший год и планам по этой программе на наступивший год.