Собянин: В 2024 году завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы

Градоначальник вспомнил знаковые проекты ушедшего года Очередную публикацию в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин посвятил итогам работ по созданию нового дорожного каркаса столицы за прошедший год и планам по этой программе на наступивший год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии