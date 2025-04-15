НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Агеев
    Прости, Овечкин, мне не до тебя.   Меня твои не трогают рекорды!   Я там душой, где сущий ад терпя,   стоят бойцы и л...Жуков о том, что ...
  • Александр Агеев
    Прости, Овечкин, мне недо тебя.        Меня твои не трогают рекорды!    Я там душою,Жуков о том, что ...
  • Вячеслаа Кожухов
    Чем можно гордиться, когда зарабатываешь деньги в чужой стране.Министр спорта Де...

Ковач о 3:1 с «Барсой»: «Разочарован вылетом, но мы нанесли «Барселоне» первое поражение в 2025-м – «Боруссия» может гордиться. Мы были намного смелее и острее, чем в первом матче»

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундцы победили со счетом 3:1 (первая игра – 0:4). «Думаю, сегодня мы все увидели отличный футбол, особенно в исполнении моей команды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх