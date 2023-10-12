Ванилла SU
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ванилла SU

248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Страшко
    Автор, Вам бы лучше опубликовать завещание евреям этого хитрого учёного. Спросите любого учёного сейчас,- за что полу...Две заметки, напи...
  • Владимир Елкин
    Проституция была, есть и будет! Во-первых, потому, что это востребовано и мужчинами, и женщинами! Во-вторых: те, кто ...В народе бытует м...
  • Воробей
    Автору так и не удалось, похоже, определиться с версией имени, выбирая среди 5-и или 6-и! (Рассказываем, как...

Осознав после посещения салона, что челка вам совершенно не идет, вы обрекаете себя на долгие месяцы мучительного отращивания.

Осознав после посещения салона, что челка вам совершенно не идет, вы обрекаете себя на долгие месяцы мучительного отращивания.

﻿﻿Невозможно ускорить рост волос настолько, чтобы челка за месяц вырастала на 5 или 10 сантиметров. К этому печальному факту следует отнестись серьезно и перестать верить в невыполнимые обещания «чудодейственных средств».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх