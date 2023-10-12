Осознав после посещения салона, что челка вам совершенно не идет, вы обрекаете себя на долгие месяцы мучительного отращивания.

Невозможно ускорить рост волос настолько, чтобы челка за месяц вырастала на 5 или 10 сантиметров. К этому печальному факту следует отнестись серьезно и перестать верить в невыполнимые обещания «чудодейственных средств».
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