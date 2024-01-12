Итоги 2023 года. Инвестиционная стратегия на 2024 год

Прошедший 2023 год, как и предполагалось нами в конце 2022 года, был насыщенным и сложным с точки зрения принятия решений и постоянной перестройки под новые вводные, диктуемые как факторами внешнего характера, так и внутренними событиями, связанными с трансформацией российской экономики под новую экономическую реальность.
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