Айфоны в России взлетели в цене до 240 тысяч рублей

Продукция с обновленными ценниками появилась на сайте 6 марта после временной приостановки. По данным телеграм-канала Mash, сайт официального реселлера техники Apple в России вновь заработал, однако цена существенно повысилась на всю продукцию.
Продукция с обновленными ценниками появилась на сайте 6 марта после временной приостановки. По данным телеграм-канала Mash, сайт официального реселлера техники Apple в России вновь заработал, однако цена существенно повысилась на всю продукцию.
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