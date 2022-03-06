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Айфоны в России взлетели в цене до 240 тысяч рублей

Айфоны в России взлетели в цене до 240 тысяч рублей

Продукция с обновленными ценниками появилась на сайте 6 марта после временной приостановки. По данным телеграм-канала Mash, сайт официального реселлера техники Apple в России вновь заработал, однако цена существенно повысилась на всю продукцию.

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