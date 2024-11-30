Доктор Гекче: за наступлением террористов на Алеппо стоят США и Израиль

Преподаватель Газеантепского университета доктор Али Фуат Гекче рассказал, что выбор момента для наступления боевиками группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* на сирийское Алеппо является неслучайным, пишет Aydınlık.
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